Eski One Direction üyelerinin solo kariyerleri yeniden aynı dönemde gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta Harry Styles ve Louis Tomlinson’ın listelerde zirveye yerleşmesinin ardından bu kez Zayn Malik ve Niall Horan’dan yeni müzik hamleleri geldi.

Zayn Malik, beşinci stüdyo albümünü duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı. Konnakol adını taşıyan albüm, 17 Nisan’da yayımlanacak. Albüm öncesinde ise çıkış şarkısı Die For Me single olarak dinleyiciyle buluştu. Rolling Stone tarafından duygusal ve içe dönük olarak tanımlanan parça, Zayn’in R&B etkili pop sound’una geri dönüşünü işaret ediyor.

Yeni şarkı, sanatçının 2024’te yayımladığı ve daha sade bir çizgide ilerleyen Room Under The Stairs albümünden belirgin şekilde ayrılıyor. Die For Me’de Zayn, bir ilişkide kalma isteğini açık sözlü bir dille anlatıyor; şarkının sözlerinde “Kalbimi sana verdim, sakın bırakma” gibi ifadeler öne çıkıyor.

Albüm ismi ise hayranlar arasında merak uyandırdı. Zayn, kendi internet sitesinde konnakol kelimesini sesle ritim ve vurmalı enstrüman etkisi yaratma sanatı olarak tanımlıyor. Güney Hindistan kökenli klasik Karnatik müzikte kullanılan bu teknik, hece ve ritim tekrarlarıyla davul benzeri sesler üretmeye dayanıyor.

Bradford doğumlu sanatçı, Konnakol’u “bugüne kadar yaptığı en kültürel ilhamlı proje” olarak nitelendiriyor. Bu, Zayn’in müziğinde Güney Asya etkilerini ilk kez kullanışı da değil. 2016’da yayımlanan ilk solo albümünde yer alan Flower parçasında Urduca sözler kullanmış, 2024’te ise Pakistanlı grup Aur ile yaptığı iş birliği büyük ilgi görmüştü. Ayrıca Las Vegas’taki son konser serisinde, Urduca sözler içeren henüz yayımlanmamış parçalar da seslendirdi.

Albüm kapağı da dikkat çekti. Zayn’in yüzünün yarısının bir kar leoparıyla birleştiği görsel, Güney Asya mitolojisinde güçlü sembollerle ilişkilendiriliyor. Ancak albümde gerçekten konnakol vokal tekniğinin yer alıp almayacağı, 17 Nisan’a kadar netleşmeyecek.

Zayn Malik, albüm duyurusuyla birlikte şimdiye kadarki en büyük solo turnesini de açıkladı. Toplam 31 konserden oluşan dünya turnesi, 12 Mayıs’ta Manchester AO Arena’da başlayacak. Turne Avrupa’nın yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika’yı da kapsıyor. Daha önce sahneye çıkmakla ilgili “aşırı kaygı” yaşadığını açıklayan sanatçı için bu turne, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Zayn’in bu dönüşü, One Direction hayranları için bir başka anlam daha taşıyor. Grubun eski üyelerinden Liam Payne, Ekim 2024’te Arjantin’de bir otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Payne’in ölümü, grubun hayranları ve müzik dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Bu yoğun dönemde Niall Horan da geri kalmadı. Horan, 2025 Brit Awards’ta “Rising Star” ödülünü kazanan Myles Smith ile birlikte Drive Safe adlı yeni bir şarkı yayımladı. Parça, iki farklı kuşağı bir araya getiren iş birliği olarak dikkat çekti.

Zayn Malik’in yeni albümü ve turnesiyle birlikte, eski One Direction üyelerinin solo kariyerlerinde yeniden aynı anda zirveye oynaması, müzik listelerinde önümüzdeki aylarda sert bir rekabet yaşanacağının sinyalini veriyor. Nisan ayında çıkacak Konnakol’un, Harry Styles ve Louis Tomlinson’ın son başarılarını yakalayıp yakalayamayacağı ise merak konusu.