SPK’nın 23 Aralık’ta yayınladığı bültende eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. SPK’nın suç duyurusundaki suçlama olarak “Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi” denildi.

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU KİMDİR

7 Eylül 1958'de Rize'de doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Fatma'dır. İstanbul Üniversitesi Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Pazarlama-İktisat Bölümünü bitirdikten sonra yurtiçi ve yurtdışı inşaat, madencilik, dış ticaret, çay ve mum imalatı ile enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticiliğini yaptı. MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 22 Mayıs 1999 - 17 Nisan 2004 arasında MÜSİAD Genel Başkanı olan Bayramoğlu halen MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir.

Bayram Ali Bayramoğlu, ayrıca İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. DEİK bünyesinde Türk-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanlığı; Türk iş alemi ile diğer Arap ülkeleri arasında iş geliştirme koordinatörlüğü; Uluslararası İş Forumu'nun (IBF) Genel Koordinatörlüğü ile Dünya Ticaret Merkezi'nin Türkiye ile ilişkilerinde danışmanlık görevi halen devam etmektedir. Ayrıca, Rizespor ve Kasımpaşaspor Kulüplerinde yöneticilik yaptı.

Bayramoğlu, AKP listesinden 23. Dönem Rize Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı.











