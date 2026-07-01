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Kaynak: İHA

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında eski mahalle muhtarı Erdoğan Canlı ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hekimhan ilçesine bağlı Güvenç Mahallesi'nde yaşandı. Bahçesine gitmek üzere traktörüyle yola çıkan Erdoğan Canlı, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki şarampole devrilerek ters döndü.

TRAKTÖRÜN ALTINDAN EKİPLER ÇIKARDI

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen traktörün altında kalan Erdoğan Canlı, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Canlı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.