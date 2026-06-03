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Giresun / Hüseyin Kıdık / Yeniçağ



Giresun’un Görele ilçesinde, Kumyalı Mahallesi’nin eski muhtarı ve tanınan esnaflarından Mustafa Alarçin, evinde geçirdiği talihsiz bir olay sonucu ağır yaralandı. Alarçin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İLK MÜDAHALE GÖRELE’DE YAPILDI

Edinilen bilgilere göre, Görele Kumyalı Mahallesi’nin eski muhtarı ve ilçede kahvehane işletmeciliği yapan Mustafa Alarçin, evinde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi Görele Devlet Hastanesi’nde yapılan Alarçin, durumunun ciddiyetini koruması üzerine vakit kaybedilmeden Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SEVENLERİ HASTANEYE AKIN ETTİ

İlçede oldukça sevilen ve sayılan bir isim olan Mustafa Alarçin’in ağır yaralandığı haberini alan ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri büyük bir üzüntü yaşadı. Alarçin’in sağlık durumunu yakından takip etmek isteyen çok sayıda seveni hastaneye akın etti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından emniyet güçleri harekete geçti. Polis ekipleri, eski muhtar Mustafa Alarçin’in yaralanmasıyla ilgili olarak evde incelemelerde bulundu. Olayın kaza mı yoksa farklı bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma başlatıldı.