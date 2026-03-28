Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında spora başlayan Tebaa, kick boks, muaythai ve wushu gibi branşlarda mücadele ederek ay-yıldızlı formayı giydi ve çok sayıda ulusal ile uluslararası organizasyona katıldı.

Türkiye başta olmak üzere Malezya, Gürcistan, Rusya, Slovenya, Ukrayna, İngiltere ve Almanya’da çeşitli turnuvalarda farklı branşlarda birçok şampiyonluk ve derece elde eden 35 yaşındaki sporcu, dövüş sporlarındaki kariyerini kendi isteğiyle sonlandırdı.

Yaklaşık 6 yıl önce güce dayalı crossfit branşına yönelen Tebaa Onar, spora yatkınlığı sayesinde hem bireysel hem de takım yarışmalarında yurtiçi ve yurtdışında önemli başarılara imza attı.

Son olarak 8 Mart’ta Türkiye’de kadınlara özel düzenlenen “Wonder Women’s Cup Crossfit Yarışması”nda üçüncü olan Tebaa, başarılarıyla hemcinslerine örnek oluyor ve daha büyük başarılara ulaşmak için mücadeleyi sürdürüyor.

"KADININ YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK YETER Kİ İSTESİN"

Tebaa Onar, AA muhabirine, sporun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Dövüş sporlarında elde edecek daha fazla ödül kalmadığı için crossfit branşına başladığını anlatan Tebaa, kariyer basamaklarına bu alanda devam ettiğini belirtti.

Tebaa, şu an hedefinin kendisiyle olduğunu sınırlarını zorlayarak crossfit branşında mücadelesini sürdürdüğünü anlattı.

Zor bir sporla uğraştığını ancak başarı elde ettikçe mutlu olduğunu vurgulayan Tebaa, şunları kaydetti:

"Kadınlar ne hedef koyarlarsa yapıyorlar, en azından yapmaya çalışıyorlar, savaşıyorlar. Kadın her yerde, her şeyde, her sektörde... Kadınların hedefi varsa o hedef doğrultusunda hep ilerliyor, son damlaya kadar elinden ne geliyorsa yapıyor. Kadının yapamayacağı bir şey yok, yeter ki istesin. Herkes bu sporu yapabilir, hiç kimse korkmasın yeter ki harekete geçsinler."