Profesyonel kariyerinde bir dönem Beşiktaş kaptanlığı da yapan eski milli hentbolcu Gökhan Aksu 52 yaşında hayatını kaybetti.

HENTBOL FEDERASYONU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından paylaşılan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Eski A Milli Takım oyuncumuz, köklü kulüplerimizden Beşiktaş JK’nin kaptanlığını da yapmış Gökhan Aksu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve hentbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş da resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Kongre Üyemiz ve eski hentbolcumuz Gökhan Aksu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.