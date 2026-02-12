Türk futbolunun iz bırakan isimlerinden Ömer Kaner, geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında hayatını kaybetti. Eskişehirspor ve Fenerbahçe formaları altında gösterdiği performansla adını tarihe yazdıran, 1974-1975 sezonunda gol krallığı yaşayan Kaner’in vefatı, özellikle Eskişehirspor camiasında olmak üzere futbol çevrelerinde büyük üzüntü yarattı.

Vefat haberini ailesi kamuoyuyla paylaştı. Oğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, babasının ani bir kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, onun kendisi için büyük bir değer olduğunu ve futbol tutkusunu ondan miras aldığını ifade etti. Cenaze törenine ilişkin bilgilerin hafta sonunda açıklanacağı bildirildi.

Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan Ömer Kaner’in ani kaybı spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Eskişehirspor ve Fenerbahçe’deki başarılı performansıyla hatırlanan, 1974-1975 sezonunun en golcü ismi olan Kaner’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

ÖMER KANER KİMDİR?

Ömer Kaner, 21 Mayıs 1951’de İstanbul Üsküdar’da doğdu. Almanya’da aldığı futbol altyapı eğitimi ve İngiltere’deki akademik çalışmalarıyla futbol bilgisini geliştiren Ömer Kaner, santrfor mevkisinde oynadı. Golcülüğü kadar centilmenliği ve eğitimci kimliğiyle de tanındı.