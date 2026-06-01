Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Eski milli boksör Mustafa Genç, WBU Almanya Açık Şampiyonası'nda zirveye çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.

1994 yılında gençler dünya şampiyonluğu elde eden tecrübeli sporcu, WBU Almanya Açık Şampiyonası hazırlıklarını Ordu 19 Eylül Stadı Boks Salonu'nda sürdürdü.

Tam 23 yıl sonra yeniden Almanya'da ringe çıkan Mustafa Genç, önemli bir başarıya imza attı. Daha önce Ordu ve Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlerinde bulunan 50 yaşındaki sporcu, ağır sıklet (+100 kilo) final müsabakasında Alman rakibi Andreas Fehlauer'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.