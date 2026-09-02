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Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan hakkında, Bodrum’daki bir otel ve tatil sitesinin yöneticileri tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen ve Çağdaş Turgutreis Tatil Evleri Sitesi Müdürü Ertuğrul Kara’nın iddialarına göre, baba ve kız site sakinlerini, otel misafirlerini ve çalışanları tehdit edip taciz etti.

GAYE ERKAN’DAN SİTE MÜDÜRÜNE: SİLAHINI ÇEKİP HEPİNİZİ VURURDU

Ekonomim'de yer alan habere göre; İlker Ali Şen, Hafize Gaye Erkan’ın otel personeline "Ben Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm" şeklinde sözler sarf ederek tehdit ettiğini öne sürdü.

Site Müdürü Ertuğrul Kara, ortak alan kullanımı ve mobbing konularını görüşmek üzere Hafize Gaye Erkan ile görüştüğünü, Erkan'ın kendisine "Dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım" diyerek tehdit savurduğunu iddia etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Şikayet dilekçelerinde, Erkan ailesinin ortak alanlara yüz tanıma özellikli kameralar yerleştirdiği, izinsiz tabelalar astığı, otel müşterilerini telefonla videoya çekerek rahatsız ettiği ve personeli yalnızca kendi özel işleri için kullanmaya zorladığı iddia edildi.

Yöneticiler, şahısların otel şezlonglarına notlar bıraktığını, misafirlere ve evcil hayvanlara müdahale ettiğini ve bu durumun tesisi turistler ile müşteriler karşısında zor durumda bıraktığını ifade etti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunun ardından taraflar arasındaki hukuki süreç başlarken, yöneticiler huzur ve sükuneti bozdukları gerekçesiyle Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan'dan şikayetçi oldu.

İHTARNAME ÇEKİLMİŞ Tİ

Yaklaşık 8 ay (9 Haziran 2023-3 Şubat 2024) Merkez Bankası Başkanlığı yapan Hafize Gaye Erkan'dan Bodrum’daki Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi’nden 1,3 milyon euroya satın aldığı villadaki komşuları şikayetçi olmuştu.

İhtarnamede, 1 No’lu villanın maliki konumundaki Gaye Erkan’a "Ortak yaşamın diğer kat malikleri açısından çekilmez hale gelmesine neden olan eylemlerinizin devam etmesi ve gerekli yükümlülüklere riayet edilmemesi halinde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 25’inci Maddesi kapsamında bağımsız bölümünüzün mülkiyetinin devri için dava açılması da dahil olmak üzere müvekkil site yönetimin sahip olduğu tüm yasal hak ve başvuru yollarına başvurulacağına bu kapsamda doğacak yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin tarafınıza yükletilmesinin talep edileceğini ihtaren bildiririz" deniliyor.