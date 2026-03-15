Eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Küba’ya destek çağrısında bulundu.

Emekli olmasına rağmen Küba halkının yaşadığı zorlukların kendisini derinden etkilediğini belirten Obrador, ülkenin özgürlük idealleri ve egemenlik mücadelesi nedeniyle ağır bir baskıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

TARİHİ SÖZLERİ HATIRLATTI

Obrador, paylaşımında eski Meksika Devlet Başkanı Lazaro Cardenas’ın Domuzlar Körfezi istilası sırasında söylediği sözlere de atıfta bulundu.

Obrador, “Onların kahramanca mücadelesi karşısında kayıtsız kalmamız kabul edilemez çünkü onların kaderi bizim kaderimizdir” sözlerini hatırlatarak Küba ile dayanışma çağrısını yineledi.

YARDIM KAMPANYASINA DESTEK İSTEDİ

Küba’daki acil ihtiyaçlara dikkat çeken Obrador, vatandaşları, yazarları ve gazetecileri gıda, ilaç, petrol ve akaryakıt temini için başlatılan yardım kampanyasına katkı vermeye davet etti. Yardımların, “Humanidad con America Latina” Derneği adına açılan hesap üzerinden toplanacağı bildirildi.