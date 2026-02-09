Hong Kong Yüksek Mahkemesi, medya patronu Jimmy Lai’yi ulusal güvenlik davasında 20 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme, Lai’nin yabancı güçlerle işbirliği ve isyana teşvik edici yayınlar yapılmasına yönelik komplo suçlarından hüküm giydiğini kayda geçirdi.

Suçlamalar, 2020’de Pekin tarafından Hong Kong’da yürürlüğe konan ulusal güvenlik yasası kapsamında ele alındı. Mahkeme, işbirliği ve isyan suçlarının “son derece ağır” nitelikte olduğu değerlendirmesinde bulundu. Lai, bu dava kapsamında ömür boyu hapis cezası ihtimaliyle yargılanıyordu. Jimmy Lai’nin temyiz hakkı bulunuyor, ancak savunma ekibinin bu yönde bir karar açıklamadığı belirtildi.

SAHİBİ OLDUĞU GAZETE KAPATILMIŞTI

Hong Kong polisi, Ağustos 2020'de Apple Daily ile çatı şirketi Next Digital'in ofislerine baskın düzenleyerek Jimmy Lai ile 6 gazete yöneticisini, "ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri" ve "dış güçlerle işbirliği yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Mal varlıkları dondurulan, yöneticileri ve editörleri gözaltına alınan gazete, Haziran 2021'de kapanmıştı.

Daha önce atılı suçları kabul eden Apple Daily ve bağlantılı 3 şirketin 6 eski yöneticisi, 6 yıl 9 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, savcılığa ifade eden 2 aktivist ise 7 yıl 3'er ay hapis cezası aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lai'nin yargılanmasının Hong Kong'un ve Çin'in "iç işi" olduğunu ve bu konuda dış baskıyı kabul etmeyeceklerini dile getirmişti.