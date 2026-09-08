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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökçek ailesine yönelik yürütülen "kayıt dışı para aktarımı" soruşturmasına dair Eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Ramazan Başak'tan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Başak, iddiaların ciddiyetine dikkat çekerek şüphelilerin mal varlıklarına acilen el konulması gerektiğini ifade etti.

"PARA HAREKETLERİ İLE EKONOMİK DURUM UYUMSUZ"

Hülya ve Ahmet Gökçek’in mahkemeye sevk yazısında yer alan detaylara değinen eski MASAK Başkanı Başak, banka hesaplarındaki kaynağı belirsiz nakit akışlarına işaret etti.

İddiaların çok ciddi boyutlarda olduğunu vurgulayan Başak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hülya ve Ahmet Gökçek’in kamuoyuna yansıyan mahkemeye sevk yazısında; şüphelilerin banka hesaplarında kaynağına ilişkin açıklama gerektiren fiziki nakit yatırımlarının yer aldığı, ekonomik durumları ile yatırım ve para hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu iddia edilmiştir. Tutarlar çok büyük ve iddialar da çok ciddidir."

"EL KONULMAZSA VARLIKLAR EL DEĞİŞTİREBİLİR"

Normal şartlarda işletilmesi gereken hukuki prosedürü de hatırlatan Başak, yetkili mercilere uyarıda bulundu. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve MASAK kanunlarına atıf yapan Başak, "Hukuki prosedür; 'Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El Koyma' başlıklı CMK 128. maddeye veya gecikmesinde sakınca görülüyorsa, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’nun 17. maddesine göre MASAK raporunda yer alan varlıklara el konulmasını gerektirir. Aksi halde bu varlıklar el değiştirecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla adliyeye çağrılan Melih Gökçek, yaklaşık iki saat boyunca savcıya ifade vermişti.

Aynı soruşturma dosyası kapsamında ifadeye çağrılan Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek de "şüpheli" sıfatıyla sorgulanmış, ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.