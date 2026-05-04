Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak’ın X (eski adıyla Twitter) hesabı, erişime engellendi. Özellikle finansal analizleri ve gündeme dair kritik paylaşımlarıyla tanınan Başak’ın hesabının kapatılması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hesabının kapatılmasının ardından kamuoyuna bir açıklama yapan Başak, yaşanan süreci kişisel bir durumdan ziyade kurumsal ve toplumsal bir mesele olarak gördüğünü vurguladı.

Dr. Ramazan Başak’ın hesabının erişime kapatılmasının ardından paylaştığı mesaj şu şekilde:

''Değerli Vatandaşlarım, Değerli Takipçilerim. Tahmin edebileceğiniz grubun şikayeti ile X hesabım bugün erişime kapatıldı. Bunu kişisel bir mesele olarak değerlendirmiyorum. Bu yapılanları hiç haketmiyoruz. Ülkem adına çok ama çok üzüldüm. Şimdilik hoşçakalın.

Dr. Ramazan BAŞAK''