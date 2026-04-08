Mali Suçları Araştırma Kurulu’nda (MASAK) geçmiş dönemde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ramazan Başak, yargı mensuplarının talimatıyla düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Operasyon, özellikle dijital mecralarda yayılan ve kamu düzenini etkileyebilecek nitelikteki dezenformasyon iddialarına yönelik yürütülen titiz bir incelemenin parçası olarak kaydedildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞI: DEZENFORMASYON YASASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasında, Başak’a Türk Ceza Kanunu’nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen ilgili maddeleri uyarınca suçlamalar yöneltildiği öğrenildi. Soruşturmanın, kamuoyunda infial yaratabilecek veya ekonomik/sosyal istikrara yönelik asılsız iddiaların paylaşıldığı şüphesi üzerine derinleştirildiği belirtiliyor.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, alınan yargı kararı doğrultusunda Ramazan Başak’ın ikametine baskın düzenledi. Adreste yapılan arama ve dijital materyal incelemelerinin ardından Başak, kolluk birimleri tarafından muhafaza altına alınarak sorgulanmak üzere ilgili merkeze götürüldü.

KURUMSAL GEÇMİŞ VE ADLİ SÜREÇ

Finansal suçlarla mücadele ve kara para aklamanın önlenmesi konularında uzmanlığı bulunan bir ismin, "bilgi kirliliği" suçlamasıyla karşı karşıya kalması ekonomi ve bürokrasi çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı. Ramazan Başak’ın emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından, mevcut deliller ışığında savcılık makamına sevk edilmesi bekleniyor.

SPK’DAN SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Başak’ın emniyetteki işlemleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ceylan Sever’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Başak’ın dosyası ayrıldı. Başak’ın SPK’ya muhalefet suçundan soyası ayrılırken konuyla ilgili SPK’dan soruşturma izni istendi.