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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Manchester United ve Rusya Milli Takımı futbolcusu Andrey Kanchelskis, Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a transfer olan Aleksey Batrakov'un kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batrakov'un Türkiye'ye transfer olmasını olumlu bir karar olarak değerlendiren Kanchelskis, genç futbolcunun Galatasaray'da şimdiden gol ve asist katkısı vermeye başladığına dikkat çekti.

“AVRUPA'DAN TEKLİF ALACAKTIR”

Batrakov'un Avrupa kulüplerinin dikkatini çekebilmesi için Şampiyonlar Ligi'nde kendisini göstermesi gerektiğini belirten Kanchelskis, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'ye gitmesi çok iyi oldu. Şimdiden gol ve asist katkısı vermeye başladı. Aleksey, Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterebilirse bir Avrupa kulübünden teklif alacaktır.”



Kanchelskis, Batrakov'un geleceğine ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmadan Avrupa'nın beş büyük liginden teklif alamaz. Onu yalnızca tebrik etmek gerekir. Ancak diğer futbolcular neden Avrupa'ya gitmiyor? Bu, büyük bir kayıp.”