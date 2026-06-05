Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir gözaltı dalgası yaşandı. Geçen yılın eylül ayında düzenlenen operasyonla "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen’in yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "irtikap", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla derinleştirilerek sürdürülen soruşturmada, alınan son ifadeler ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda operasyon için yeniden düğmeye basıldı.

Yargı süreci devam ederken ortaya çıkan yeni deliller neticesinde, dönemin Manavgat Belediyesi yönetiminde kritik görevlerde bulunan isimler hedef alındı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, Manavgat Belediyesi Muhasebe Müdürü B. Ö., dönemin belediye zabıta müdürü T. Ş. ve ismi açıklanan diğer şüpheli B. Ö.'yü eş gözaltına aldı.