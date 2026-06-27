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Kaynak: İHA

Kuşadası’nda yaklaşık 10 yıl belediye başkanlığı görevini yürüten Berberoğlu, görev süresinin ardından da siyasi çalışmalarını sürdürdü. İlerleyen yıllarda iki kez daha Kuşadası Belediye Başkanlığı için aday olan Berberoğlu, yapılan seçimlerde yeniden göreve seçilemedi.

Berberoğlu’nun vefat haberi, başta Kuşadası olmak üzere Aydın’da büyük üzüntüyle karşılandı. Uzun yıllar yerel siyasetin önemli isimleri arasında gösterilen Berberoğlu, belediye başkanlığı döneminde ilçeye kazandırdığı hizmetlerle hafızalarda yer edindi.

Öte yandan, Engin Berberoğlu’nun oğlu Efe Berberoğlu, halen CHP Kuşadası Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyor.