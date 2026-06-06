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Eski Küba Devlet Başkanı Castro, başkent Havana'daki Karl Marx Tiyatrosu'nda düzenlenen törende, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve ordu komuta kademesiyle birlikte yer aldı.

ABD'de, sürgündeki muhaliflere ait iki uçağın 1996'da düşürülmesiyle ilgili hakkında açılan ceza davasının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkan Castro'nun mesajını İçişleri Bakanı Lazaro Alvarez okudu.

Mesajında, "İçinde bulunduğumuz tarihi dönemde düzen, disiplin ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullanan Castro, ülkenin karşı karşıya bulunduğu zorluklara dikkati çekti.

Devlet Başkanı Diaz-Canel de Castro'nun Küba halkı ve devrimi açısından yüksek sembolik değer taşıdığını belirterek, "Raul Castro Küba'dır ve Küba'ya dokunulamaz." dedi.

Küba'nın ABD ile karşılıklı saygı temelinde barış ve uzlaşı istediğini vurgulayan Diaz-Canel, olası bir işgal girişimine karşı ülkenin kararlı şekilde direneceğini söyledi.

ABD'NİN SUÇLAMALARI

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, 20 Mayıs'ta Florida'nın Miami kentinde düzenlenen basın toplantısında, Raul Castro ve bazı kişilerin 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlandığını açıklamıştı.

Blanche, Castro ve diğer bazı kişilerin, Küba'nın 1996'da "Brothers to the Rescue" adlı insani yardım grubuna ait uçakları düşürmesi ve diğer bazı suçlarla bağlantılı olarak itham edildiğini belirtmişti.