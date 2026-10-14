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Kaynak: Haber Merkezi

Romanya'nın batısındaki Hunedoara bölgesinde yer alan tesiste, mühendisler iki ana türbinden birinin yanma odalarında ilk test ateşlemesini gerçekleştirdi. Başbakan Vekili ve Enerji Bakanı Ilie Bolojan'ın duyurduğu süreç, projenin ticari faaliyete geçiş yolundaki en kritik teknik aşamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

KOMBİNE ÇEVRİM TEKNOLOJİSİYLE GÜÇLENECEK

Irak merkezli Mass Group Holding iştiraki Mass Global Energy Rom tarafından 2022 yılında devralınan tesis, ilk olarak iki gaz türbiniyle 1,1 gigavat kapasiteye ulaşacak. Sisteme eklenecek buhar türbiniyle birlikte kombine çevrimli gaz türbini teknolojisine geçilecek ve toplam kurulu güç 1,7 gigavatlık seviyeye çıkarılacak. Bu teknoloji sayesinde egzoz ısısından yeniden yararlanarak aynı yakıt miktarıyla çok daha fazla elektrik elde edilecek.

Yılda yaklaşık 5 milyon hanenin tüketimine denk elektrik üretmesi planlanan proje, ülkenin kömürden çıkış ve yenilenebilir enerjiye geçiş stratejisinde kilit rol oynamaktadır.

1,2 MİLYAR EUROLUK DEV YATIRIM

Yaklaşık 1,2 milyar euro maliyetle hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla birlikte Avrupa Birliği'nin en büyük doğal gaz santrali olması hedefleniyor. 2027 ortasına kadar tamamen devreye alınması planlanan tesisin azami kapasitesi, Timișoara hattındaki enerji iletim çalışmaları tamamlanana kadar geçici olarak sınırlı kalacak.