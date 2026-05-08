Eski komandonun itirafı: Askerken fark etmemiştim, şimdi her ziyaretimde geliyorum

Bolu'da Sarıalan Yaylası'ndaki menderesler, mayıs karıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen doğa harikası yayla, görenleri kendine hayran bıraktı.

Doğasıyla ünlü Bolu'da, mayıs ayında kış güzelliği yaşanıyor. 14 farklı yaylanın bir araya gelmesiyle oluşan Sarıalan Yaylası'nda dün etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Yaylanın içinden kıvrılarak akan ve görsel bir şölen sunan mendereslerin karlı manzarası fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için bulunmaz bir fırsat sundu.

Bölgeyi gezmek için Kocaeli'den gelen doğasever Emrah Temel, "Daha önce 2000'li yıllarda Bolu Komando Tugayı'nda askerlik yapmıştım. O dönemlerde buraya çıkmak çok nasip oldu ancak o zamanki asker psikolojisiyle bu güzelliğin farkında değildim. Zaman zaman Bolu'ya ziyarete geldiğimde Sarıalan Yaylası'na da mutlaka geliyorum" dedi.

Sarıalan'daki mendereslerin etkileyici bir doğa harikası olduğunu vurgulayan Temel, "Mayıs ayında kar görmek enteresan ama her zamanki gibi Bolu 'Boluluğunu' yaptı. Bolu'ya da yakışan budur, Bolu'ya beyaz örtü yakışıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
