TCMB açıkladı…

Yeni kiracılarda yıllık kira artışı yüzde 29,2’ye gerilemiş.

Hayırlı olsun!

Peki eski kiracılarda durum ne?

Yüzde 47,9.

Neredeyse iki katı…

Al sana bir çifte standart daha!

Kirasını zamanında ödeyen…

Yıllarca aynı evde oturan…

Eve kendi malı gibi bakan…

Apartmanıyla ve komşularıyla bütünleşen kiracı resmen cezalandırılıyor.

Bugün yeni bir eve taşınan kiracı, geçen yıla göre yüzde 29,2 daha yüksek kira öderken aynı evde oturmaya devam eden kiracı yüzde 47,9’luk artışla karşılaşıyor.

Aradaki fark tam 18,7 puan.

İyi de neden?

Eski kiracının maaşı daha mı fazla arttı?

Elektrik, doğal gaz ve market masrafları daha mı düşük?

Yoksa yıllardır aynı evde oturduğu için özel bir zenginleşme mi yaşadı?

Hiçbiri…

Aksine eski kiracı, ev sahibine düzenli gelir sağlamış.

Ev boş kalmamış…

Yeni kiracı arama derdi yaşanmamış…

Emlakçı parası çıkmamış…

Evin nasıl kullanılacağı konusunda belirsizlik oluşmamış.

Buna rağmen ödülü daha fazla zam!

Bu tabloya ekonomi dilinde “gecikmeli etki” deniliyor.

Kira sözleşmeleri genellikle yılda bir kez yenilendiği için mevcut kiracılar geçmiş dönemdeki yüksek enflasyonun ve piyasa koşullarının faturasını daha sonra ödüyor.

Piyasadaki artış hızı bugün yavaşlasa bile eski kiracının sözleşmesine geçmiş yılın yüksek oranları yansıyor.

Teknik açıklaması bu…

Ama vatandaşın cebindeki karşılığı çok daha basit:

Yeni kiracıya yüzde 29,2, eski kiracıya yüzde 47,9 zam!

Örneğin geçen yıl 20 bin liraya kiralanan boş bir daire bugün yaklaşık 25 bin 840 liraya veriliyorsa artış yüzde 29,2 oluyor.

Aynı apartmanda yıllardır yaşayan ve geçen yıl 18 bin lira ödeyen kiracının kirası 26 bin 600 liraya çıkarsa, onun artışı yaklaşık yüzde 48’e ulaşıyor.

Eski kiracı toplamda hâlâ daha düşük kira ödüyor olabilir.

Ancak cebinden çıkan ilave para çok daha hızlı büyüyor.

Birinin kirası yaklaşık 5 bin 840 lira, diğerinin kirası ise 8 bin 600 lira artıyor.

Üstelik genel tüketici enflasyonu yüzde 32,11.

Yeni kiralardaki artış genel enflasyonun altına inerken, mevcut kiracıların karşılaştığı artış TÜFE’nin yaklaşık 15,8 puan üzerine çıkıyor.

Asıl soru şu;

Maaşını genel enflasyona göre alan kiracı, kirasına yüzde 47,9 zam geldiğinde aradaki farkı nereden karşılayacak?

Mutfak harcamasından mı kesecek?

Çocuğunun eğitiminden mi vazgeçecek?

Kredi kartına mı yüklenecek?

Yoksa yıllardır oturduğu mahalleyi bırakıp daha ucuz bir şehir mi arayacak?

Üstelik taşınmak da bedava değil.

Depozito…

Emlakçı komisyonu…

Nakliye gideri…

Yeni abonelikler…

Tadilat ve boya masrafları…

Kiracı yüksek zammı kabul etse bir dert, taşınmaya kalksa başka dert.

Bu nedenle insanlar ev değiştirmek istemedikleri için ağır kira artışlarına razı olmak zorunda kalıyor.

Ev sahibi de kiracının taşınma maliyetini ve düzeninin bozulmasını göze alamayacağını biliyor.

Sonuçta barınma ihtiyacı, tarafların eşit şartlarda pazarlık yaptığı sıradan bir alışveriş olmaktan çıkıyor.

Buradaki sorun yalnızca iki enflasyon oranı arasındaki fark değil.

Düzenli kiracı olmanın avantaj değil, dezavantaj hâline gelmesi.

Oysa yıllardır aynı evde sorunsuz yaşayan kiracı korunması gereken kişidir.

Çünkü düzenli ödeme yapan ve eve iyi bakan kiracı, ev sahibi açısından da ekonomik bir güvencedir.

Ama sistem, sadakati ödüllendirmek yerine cezalandırıyor.

Yeni kiralardaki artış hızının düşmesi elbette olumlu.

Ancak mevcut kiracı yüzde 47,9 zamla karşılaşıyorsa çıkıp “Kira enflasyonu geriliyor” demek yetmez.

Kâğıt üzerinde kira enflasyonu yavaşlıyor olabilir.

Sahada ise milyonlarca insan, yıllardır oturduğu evde kalabilmek için maaşının giderek daha büyük bölümünü kiraya veriyor.

İşin özeti şu:

Kirayı aksatma…

Eve iyi bak…

Yıllarca aynı yerde otur…

Sonra yeni kiracıdan daha yüksek zamla karşılaş!

Bunun adı kira dengesi değil…

Eski kiracıya kesilen sadakat cezasıdır.