Ev sahibi kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Sarıyer Maden Mahallesi, bir ev sahibi ve eski kiracı arasında yıllardır süren husumetin kanlı hesaplaşmasına sahne oldu. 2018 yılında kanser tedavisi gören eşi için Bursa’ya gitmek zorunda kalan Taner Koz (74), iş yerini Hüseyin A.’ya kiraya verdi. Ancak bu karar, Koz için yıllar sürecek bir hukuk mücadelesinin ve şiddet sarmalının başlangıcı oldu.

İCRA YOLUYLA TAHLİYE HUSUMETE DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, uzun süre kira ödemeyen Hüseyin A., mahkeme kararıyla icra yoluyla dükkandan tahliye edildi. Bu kararı hazmedemeyen eski kiracı; Koz’u, ailesini ve avukatını hedef alan sistematik tehditlere başladı. Daha önce Koz’un evini silahla kurşunladığı gerekçesiyle 2,5 ay cezaevinde yatan Hüseyin A., tahliye olduktan sonra tacizlerini bir üst seviyeye taşıdı.

KAPISININ ÖNÜNE "TABELA" TUZAĞI

Hüseyin A., son olarak Koz’un evinin önündeki Vakıflar’a ait parseli kiralayarak buraya lastik tamir tabelası yerleştirdi. Evinin önünün kapanmasından rahatsız olan yaşlı adam, tabelayı çekmek istediği sırada saldırganın sopalı pususuna düştü.

Hastaneye kaldırılarak darp raporu alan Taner Koz, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Beni öldürmek için pusu kurmuş. Yere düştüğümde elindeki odunla defalarca vurdu. Bütün vücudum mosmor oldu. Daha önce evimi kurşunlamıştı, şimdi ise canıma kastediyor."

AVUKAT DA TEHDİT ALTINDA: SİSTEMATİK BASKI VAR

Mağdurun avukatı İrfan Sütlüoğlu ise olayın sadece bir darptan ibaret olmadığını belirterek, "Müvekkilim yıllardır sistematik baskı altında. Sadece o değil, ben de ölüm tehditleri alıyorum. Telefonla aranıp hakaretlere uğruyoruz. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

Olayın ardından kaçan ve hakkında yeniden suç duyurusunda bulunulan saldırgan Hüseyin A. ile ilgili adli süreç devam ediyor.