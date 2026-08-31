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Kaynak: AA

Eski İsrail Başbakanı ve Birlikte Partisi Lideri Naftali Bennett, İsrail’in ABD kamuoyundaki imajına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bennett, İsrail’in kuruluşundan bu yana Amerikan kamuoyundaki en kötü günlerini yaşadığını ifade etti.

“İSRAİL DEYİNCE AKLA SOYKIRIM GELİYOR”

İsrailli gazeteci Itay Segal’in podcast programına konuk olan Bennett, İsrail’in ABD kamuoyunda olumsuz bir marka haline geldiğini savundu.

Bennett, Amerikalı bir öğrenciye “İsrail deyince aklınıza ne geliyor?” diye sorulması halinde alınacak cevabın “soykırım” olacağını ileri sürdü.

Eski başbakan, değerlendirmesini “İtalya derseniz makarna, spagetti; İsrail derseniz bebek katilleri. Durum bu.” sözleriyle dile getirdi.

BENNETT'TEN NETANYAHU İÇİN AF DESTEĞİ

Bennett, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk davalarına da değindi.

Netanyahu’nun siyasi hayattan çekilmesi karşılığında davalarda af verilmesini desteklediğini belirten Bennett, eski başbakanın siyasi geleceğine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bennett, Netanyahu hakkında “O artık genç bir Yahudi değil, onu turuncu bir üniforma içinde görmek istemiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.