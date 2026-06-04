Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında, yargı camiasını yakından ilgilendiren çok kritik bir karar açıklandı. Örgütle bağı tespit edildikten sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen ve davası tutuksuz olarak devam eden eski hakim R.Ü., "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkum edildi.

SAVCI DOSYAYI AÇTI: ÖRGÜTSEL SOHBETLER VE BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, eski hakim R.Ü.'nün karanlık ilişkilerini tek tek deşifre etti. Sanığın hakimlik görevini yürüttüğü dönemde bile örgüt faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini belirten savcı; R.Ü.'nün örgütün hücre yapılanması içindeki gizli sohbet toplantılarına katıldığını ve en önemlisi de örgütün kriptolu şifreli haberleşme programı olan ByLock’u aktif olarak kullandığını aktardı. Savcılık, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

AVUKATI BERAAT İSTEDİ: ÖRGÜTSEL KONUMU YOK

Mahkeme salonunda hazır bulunan sanık R.Ü.'nün avukatı ise iddiaları ve savcılık mütalaasını kabul etmeyerek müvekkilini savundu. Müvekkilinin terör örgütüyle hiçbir organik bağı olmadığını öne süren müdafi avukat, "Müvekkilimin örgütsel bir konumu bulunmamaktadır. FETÖ ile bir bağlantısı yoktur. Beraatine karar verilmesini talep ederim" diyerek savunmasını tamamladı.

KARAR ÇIKTI: HAPİS CEZASI VERİLDİ, YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski hakim R.Ü.'yü suçlu buldu. Mahkeme, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında sanık R.Ü.'yü 7 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırdı.