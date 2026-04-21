Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan’ın Adli Tıp Kurumu’nda verdiği kan ve saç örneklerinin ardından uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Burak Doğan’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan eski hakem Elif Karaarslan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Karaarslan’ın idrarında ve saçında kokain ve metamfetamin kalıntısı tespit edildiği belirtildi.