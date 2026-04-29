Mahkeme, Cho Eun-suk liderliğindeki özel savcılık ekibinin itirazını haklı buldu. Kararda, Yoon’un sıkıyönetim girişiminin ardından yetkililerin kendisini tutuklamasını engellemek başta olmak üzere çeşitli suçlardan daha ağır cezayı gerektirdiği ifade edildi.

10 YIL HAPSİ TALEP EDİLMİŞTİ

Özel savcılık ekibi, geçtiğimiz aralık ayında görülen davada Yoon’un “adaleti engelleme” suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. İddianamede, Yoon’un sıkıyönetim soruşturması kapsamında görevli müfettişlerin kendisini gözaltına almasını engellediği belirtilmişti.

Ayrıca Yoon’un, sıkıyönetim planının değerlendirilmesi sürecinde bazı kabine üyelerini toplantıya çağırmayarak hak ihlali yaptığı ve sıkıyönetim kaldırıldıktan sonra revize edilen bir bildiriyi hazırlayıp imha ettiği de iddialar arasında yer aldı.

İLK CEZA OCAK AYINDA VERİLMİŞTİ

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, ocak ayında Yoon’u; Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi’ni devreye sokarak tutuklanmasını engellemek, resmi belgelerde tahrifat yapmak ve sıkıyönetim için gerekli yasal süreci işletmemek gibi suçlardan 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Söz konusu dava, Yoon hakkında sıkıyönetim kapsamında sonuçlanan ilk dava olurken, hem savcılık hem de Yoon karara itiraz etmişti.

SIKIYÖNETİM SONRASI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Yoon, 3 Aralık 2024’te muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Bu gelişmenin ardından Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından azil süreci başlatılmıştı.

Yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Yoon, Güney Kore Anayasa Mahkemesi’nin azil kararını onamasıyla resmen görevden alınmıştı.

Yoon ise savunmasında, sıkıyönetim ilanının anayasal yetkileri kapsamında olduğunu ileri sürerek bunun bir darbe girişimi olmadığını iddia etmişti.

Öte yandan Yoon, “ayaklanmaya liderlik etme” suçlamasıyla yargılandığı ayrı bir davada da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.