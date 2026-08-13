Son olarak Almanya temsilcisi Frankfurt'ta görev yapan Albert Riera'nın yeni takımı belli oldu.
İspanyol teknik adamın, Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Kızılyıldız ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Riera'nın, Belgrad'daki Rajko Mitic Stadyumu'nda düzenlenecek törenle 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Taraflar arasında anlaşmanın tamamlandığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.
İLK SINAVI AVRUPA LİGİ'NDE
Albert Riera'nın Kızılyıldız'ın başındaki ilk resmi maçına 20 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen karşısında çıkması bekleniyor.
İspanyol teknik adam, yeni görevinde Avrupa kupalarına galibiyetle başlamayı hedefliyor.