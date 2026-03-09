Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Eski Galatasaraylı yıldız, Messi'yi hedef aldı: Futbol gündemine oturdu

Eski Galatasaraylı yıldız, Messi'yi hedef aldı: Futbol gündemine oturdu

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Arjantinli savunmacı, Lionel Messi ve Inter Miami’nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından yaptığı Che Guevara paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Eski Galatasaraylı yıldız, Messi'yi hedef aldı: Futbol gündemine oturdu - Resim: 1

Bir dönem Galatasaray forması giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

1 10
Eski Galatasaraylı yıldız, Messi'yi hedef aldı: Futbol gündemine oturdu - Resim: 2

Saracchi’nin paylaşımı, Lionel Messi ve takımı Inter Miami CF’nin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından geldi.

2 10
Eski Galatasaraylı yıldız, Messi'yi hedef aldı: Futbol gündemine oturdu - Resim: 3

Uruguaylı futbolcu, Che Guevara’nın bir fotoğrafını paylaşarak altına “Diz çökerek yaşamaktansa ayakta ölmek daha iyidir” notunu düştü. Saracchi’nin bu paylaşımı, Messi’nin Trump’la bir araya gelmesine yönelik sembolik bir eleştiri olarak yorumlandı.

3 10
Eski Galatasaraylı yıldız, Messi'yi hedef aldı: Futbol gündemine oturdu - Resim: 4

Kariyerinde Avrupa ve Güney Amerika’nın önemli kulüplerinde forma giyen Saracchi, Türkiye’de yaklaşık 1.5 sezon Galatasaray’da görev yapmıştı.

4 10
Eski Galatasaraylı yıldız, Messi'yi hedef aldı: Futbol gündemine oturdu - Resim: 5

Arjantinli yıldız, aktif olarak İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic forması giyiyor.

5 10
Eski Galatasaraylı yıldız, Messi'yi hedef aldı: Futbol gündemine oturdu - Resim: 6

Messi'nin Trump Ziyareti

Lionel Messi, takımı Inter Miami ile birlikte 5 Mart 2026’da Beyaz Saray'ı ziyaret etti.

6 10
Eski Galatasaraylı yıldız, Messi'yi hedef aldı: Futbol gündemine oturdu - Resim: 7

Kulüp sahibi David Beckham ve takımdaki futbolcuların da yer aldığı bu buluşma, sosyal medyada ikiye bölünmüş bir tepkiyle karşılanmıştı.

7 10
Eski Galatasaraylı yıldız, Messi'yi hedef aldı: Futbol gündemine oturdu - Resim: 8

Dünya basınında geniş yankı uyandıran kabul töreninde Donald Trump’ın uzun bir konuşma yapması ve İran'la devam eden savaşla ilgili açıklamalar yapması da öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.

8 10
Eski Galatasaraylı yıldız, Messi'yi hedef aldı: Futbol gündemine oturdu - Resim: 9
9 10
Eski Galatasaraylı yıldız, Messi'yi hedef aldı: Futbol gündemine oturdu - Resim: 10
10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro