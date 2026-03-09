Bir dönem Galatasaray forması giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Eski Galatasaraylı yıldız, Messi'yi hedef aldı: Futbol gündemine oturdu
Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Arjantinli savunmacı, Lionel Messi ve Inter Miami’nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından yaptığı Che Guevara paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Saracchi’nin paylaşımı, Lionel Messi ve takımı Inter Miami CF’nin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından geldi.
Uruguaylı futbolcu, Che Guevara’nın bir fotoğrafını paylaşarak altına “Diz çökerek yaşamaktansa ayakta ölmek daha iyidir” notunu düştü. Saracchi’nin bu paylaşımı, Messi’nin Trump’la bir araya gelmesine yönelik sembolik bir eleştiri olarak yorumlandı.
Kariyerinde Avrupa ve Güney Amerika’nın önemli kulüplerinde forma giyen Saracchi, Türkiye’de yaklaşık 1.5 sezon Galatasaray’da görev yapmıştı.
Arjantinli yıldız, aktif olarak İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic forması giyiyor.
Messi'nin Trump Ziyareti
Lionel Messi, takımı Inter Miami ile birlikte 5 Mart 2026’da Beyaz Saray'ı ziyaret etti.
Kulüp sahibi David Beckham ve takımdaki futbolcuların da yer aldığı bu buluşma, sosyal medyada ikiye bölünmüş bir tepkiyle karşılanmıştı.
Dünya basınında geniş yankı uyandıran kabul töreninde Donald Trump’ın uzun bir konuşma yapması ve İran'la devam eden savaşla ilgili açıklamalar yapması da öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.