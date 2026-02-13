Premier Lig devi Tottenham'da teknik direktör Thomas Frank'la yollar ayrıldı. İngiltere ekibinde teknik direktör adayları arasında eski Galatasaraylı Igor Tudor da yer aldı.

Tecrübeli teknik adam Tudor, sarı-kırmızılı ekipten gönderilmişti.

Matteo Moretto’nun haberine göre, Igor Tudor, Tottenham’ın aday listesinde üst sıralarda yer alıyor. Haberde, Hırvat teknik adamla ilk temasların kurulduğu da belirtildi.

Son olarak İtalyan ekibi Juventus'u çalıştıran Tudor, daha önce Türkiye’de Karabükspor ve Galatasaray’ı çalıştırmıştı. Deneyimli teknik adam ayrıca Hellas Verona, Marsilya ve Lazio’da da görev yaptı.