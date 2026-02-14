Eski Galatasaraylı Melo'dan yıllar sona gelen Fenerbahçe itirafı



2013 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Juventus maçında sahada olduğu hatırlatılan ve, “Şampiyonlar Ligi’nde 2013’teki gibi yine Juventus - Galatasaray maçı olacak. Siz o maçta ilk 11’de oynamıştınız.” şeklinde bir hatırlatma yöneltilen Brezilyalı eski yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Juventus taraftarları, kura çekiminden sonra Galatasaray için bir paylaşım yaptığım için sosyal medyada bana saldırdı ama ne yapmalıydım? İstanbul’da kazandım ve harika zaman geçirdim. O takıma daha bağlı olmam normal. Oynadığım tüm takımları kalbimde taşıyorum ama Galatasaray’ı daha fazla.”