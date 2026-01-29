Bundesliga ekiplerinden Can Uzun'un formasını giydiği Eintracht Frankfurt, teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Galatasaray’da futbol oynayan ve yardımcı antrenörlük yapan İspanyol teknik adam Albert Riera’yı getirmeye hazırlanıyor.

Şu anda Slovenya ekiplerinden NK Celje’yi çalıştıran 43 yaşındaki Riera, ligde en yakın takipçisi ve Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Maribor’un 12 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Eintracht Frankfurt’ta Dino Toppmöller ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için en güçlü aday olarak gösterilen Riera’nın, kısa süre içinde Alman ekibinin başına geçmesi bekleniyor.

Sky kanalının haberine göre Frankfurt yönetimi, Riera’yı bu görev için favori isim olarak belirledi. Haberde, iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü, NK Celje’nin başarılı teknik adamını bırakmak istemediği ancak Frankfurt yönetiminin makul bir bonservis bedeliyle süreci hızlıca sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.