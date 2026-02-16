Fransa'da Epstein belgelerinde adı geçen ve hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından ön soruşturma açılan eski Kültür Bakanı Jack Lang’ın bir dönem başkanlık ettiği Arap Dünyası Enstitüsünde (IMA) polisler arama yaptı.



Ulusal basının Fransa Ulusal Mali Savcılığı açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, 6 Şubat’ta eski Fransa Kültür Bakanı Lang ve kızı Caroline Lang hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla başlatılan ön soruşturma kapsamında, IMA dahil çeşitli adreslerde polis arama yaptı.



ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgelerde adı geçen eski Bakan Lang hakkında Epstein ile mali bağlantıları nedeniyle ön soruşturma açılmıştı.



Lang 7 Şubat’ta enstitüdeki başkanlık görevinden istifa etmişti.

LANG'IN İSMİ, EPSTEİN BELGELERİNDE 600'DEN FAZLA KEZ GEÇİYOR

Eski Bakan Lang'ın adı, Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde 600'den fazla kez geçiyor. Belgelere göre Lang, Epstein'e Paris'te farklı kültürel geziler önerdi. Epstein ise Lang'a Fas'a gitmesi için Nisan 2017'de uçağını ödünç verdi.



Bir başka e-postada ise Lang'ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein'e sorular sorması dikkati çekti.

LANG'IN KIZI DA YÖNETİCİSİ OLDUĞU SENDİKADAN İSTİFA ETMİŞTİ

Bağımsız medya kuruluşu Mediapart'ın Epstein'in 2016'da "vergi cenneti" olarak da bilinen ABD'ye ait Virgin Adaları'nda kurduğu şirketin hisselerinin yarısının Lang'ın kızı Caroline Lang'a ait olduğu ortaya çıkarmıştı.



Epstein dosyasındaki belgelerde adı 900'den fazla kez geçen Caroline Lang, bu olayın ortaya çıkmasının ardından Bağımsız Yapımcılar Sendikasındaki (SPI) genel sekreterlik görevinden istifa etmişti.