Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, X üzerinden yaptığı paylaşımda Jospin’in ölümünü duyurdu ve ailesine başsağlığı diledi.

Lecornu, Jospin’in başbakanlık, bakanlık, Sosyalist Parti genel sekreterliği, milletvekilliği ve Anayasa Konseyi üyeliği gibi önemli görevlerde ülkesine sorumluluk bilinciyle hizmet ettiğini vurguladı.

SİYASİ YAŞAMI VE KARİYERİ

Meudon’da 12 Temmuz 1937’de dünyaya gelen Jospin, Fransa’nın üst düzey devlet yöneticilerini yetiştiren Ulusal Yönetim Okulu (ENA)’ndan mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey memurluk, yükseköğretimde eğitim görevliliği yaptıktan sonra 1971’de Sosyalist Parti’ye üye oldu. Eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile yakınlığıyla bilinen Jospin, 1981’de milletvekili seçildi.

Jospin, 1984-1988 arasında Avrupa Parlamentosu üyesi, 1988-1992’de Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. 1997-2002 yılları arasında Başbakanlık görevini üstlendi. 2002 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağın gerisinde 3. sırada kalarak siyasetten çekildi. Başbakanlığı döneminde haftalık çalışma saatlerini 35 saate indirme gibi sosyal reformları hayata geçirdi.

Jospin, ocak ayında ciddi bir operasyon geçirmiş ancak operasyonun detaylarını basına açıklamamıştı.