TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde Altyapı Koordinatörü Cengiz Paça görevinden ayrıldı.

'BENİM İÇİN SARF ETTİKLERİ SÖZLER GURUR VERİCİYDİ'

Viralspor'a ayrılığına ilişkin açıklamada bulunan Cengiz Paça, "Başkanımız İlhami Alparslan ve Teknik Direktörümüz Recep Karatepe ile görüştükten sonra ayrılık kararını birlikte aldık. Teknik direktörümüz ile de yaklaşık 45 dakika görüştük. Başkanımın ve teknik direktörümüzün görüşmeler sırasında benim için sarf ettikleri sözler gurur vericiydi" ifadelerini kullandı.

ALİ PALABIYIK GÖREVE GETİRİLDİ

Öte yandan Cengiz Paça'dan boşalan koltuğun eski FIFA Hakemi Ali Palabıyık'ın getirildiği belirtildi. Palabıyık'ın daha önce ifadari konuda söz sahibi olacağı, bu yüzden de yanında sportif ve teknik işler için ikinci bir ismin daha görev alacağı kaydedildi.