Ülkemizde Fenerbahçe ve Adana Demirspor formaları giyen Portekizli hücum oyuncusu Luis Nani, futbola verdiği bir yıllık aradan sonra Kazakistan ekibi Aktobe ile anlaştı.

Son olarak ülkesi takımlarından Estrela forması giyen Portekizli, ülkemizde Adana Demirspor forması da giymişti.

TÜRKİYE'DEKİ PERFORMANSI

2015/16 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 47 maçta, 12 gol atıp 13 asist yapan Nani, 2023/24 sezonunda forma giydiği Adana Demirspor formasıyla 34 maça çıkıp, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



