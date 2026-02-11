Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra kariyerine Portekiz’de Benfica’nın başında devam eden Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe'de olmadı, Benfica'dan da darbe yedi: İşte Mourinho'nun yeni takımı
Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran Jose Mourinho’nun Benfica serüveni kısa sürebilir. Portekizli teknik adam için sürpriz bir talip gündemde.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Deneyimli teknik adamın kulübüyle uzun süreli sözleşmesi olmasına rağmen, sezon sonunda farklı bir göreve yönelebileceği öne sürüldü.
Portekiz Milli Takımı İhtimali
Mourinho’nun 2027 yazına kadar Benfica ile kontratı bulunuyor. Ancak ESPN Portekiz kaynaklı habere göre, tecrübeli çalıştırıcının 2026 Dünya Kupası’nın ardından Portekiz Milli Takımı’nın başına geçmesinin planlandığı belirtildi.
Portekiz Futbol Federasyonu’nun, mevcut teknik direktör Roberto Martinez’in sözleşmesinin turnuva sonrası sona erecek olması nedeniyle yeni bir yapılanmaya hazırlandığı aktarıldı.
Mourinho’nun milli takımın başına geçmesi halinde ilk tercih olarak öne çıktığı ve taraflar arasında ciddi bir beklenti oluştuğu kaydedildi.
Öte yandan, Mourinho milli takım görevine geçerse Benfica’nın da teknik direktörlük koltuğu için alternatifler belirlediği vurgulandı.
Benfica - Amorim
Portekiz ekibinin, başarılı çalıştırıcı Ruben Amorim’i yeni teknik direktör olarak göreve getirmek için girişimlerde bulunabileceği ifade edildi.
Jose Mourinho, Ağustos ayının sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'nın başına geçmişti.