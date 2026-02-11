Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
AKIN GÜRLEK'İN YERİNE VEKALETEN GELEN İSİM BELLİ OLDU
Fenerbahçe'de olmadı, Benfica'dan da darbe yedi: İşte Mourinho'nun yeni takımı

Fenerbahçe'de olmadı, Benfica'dan da darbe yedi: İşte Mourinho'nun yeni takımı

Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran Jose Mourinho’nun Benfica serüveni kısa sürebilir. Portekizli teknik adam için sürpriz bir talip gündemde.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe'de olmadı, Benfica'dan da darbe yedi: İşte Mourinho'nun yeni takımı - Resim: 1

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra kariyerine Portekiz’de Benfica’nın başında devam eden Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'de olmadı, Benfica'dan da darbe yedi: İşte Mourinho'nun yeni takımı - Resim: 2

Deneyimli teknik adamın kulübüyle uzun süreli sözleşmesi olmasına rağmen, sezon sonunda farklı bir göreve yönelebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de olmadı, Benfica'dan da darbe yedi: İşte Mourinho'nun yeni takımı - Resim: 3

Portekiz Milli Takımı İhtimali

Mourinho’nun 2027 yazına kadar Benfica ile kontratı bulunuyor. Ancak ESPN Portekiz kaynaklı habere göre, tecrübeli çalıştırıcının 2026 Dünya Kupası’nın ardından Portekiz Milli Takımı’nın başına geçmesinin planlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de olmadı, Benfica'dan da darbe yedi: İşte Mourinho'nun yeni takımı - Resim: 4

Portekiz Futbol Federasyonu’nun, mevcut teknik direktör Roberto Martinez’in sözleşmesinin turnuva sonrası sona erecek olması nedeniyle yeni bir yapılanmaya hazırlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de olmadı, Benfica'dan da darbe yedi: İşte Mourinho'nun yeni takımı - Resim: 5

Mourinho’nun milli takımın başına geçmesi halinde ilk tercih olarak öne çıktığı ve taraflar arasında ciddi bir beklenti oluştuğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de olmadı, Benfica'dan da darbe yedi: İşte Mourinho'nun yeni takımı - Resim: 6

Öte yandan, Mourinho milli takım görevine geçerse Benfica’nın da teknik direktörlük koltuğu için alternatifler belirlediği vurgulandı.

Fenerbahçe'de olmadı, Benfica'dan da darbe yedi: İşte Mourinho'nun yeni takımı - Resim: 7

Benfica - Amorim

Portekiz ekibinin, başarılı çalıştırıcı Ruben Amorim’i yeni teknik direktör olarak göreve getirmek için girişimlerde bulunabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de olmadı, Benfica'dan da darbe yedi: İşte Mourinho'nun yeni takımı - Resim: 8

Jose Mourinho, Ağustos ayının sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'nın başına geçmişti.

Fenerbahçe'de olmadı, Benfica'dan da darbe yedi: İşte Mourinho'nun yeni takımı - Resim: 9
