Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a gelmeye can atıyor... Yönetim transfere sıcak

Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a gelmeye can atıyor... Yönetim transfere sıcak

Galatasaray yaz transfer döneminde forvet arayışını sürdürürken flaş bir isim gündeme geldi. Eski Fenerbahçeli futbolcunun da transfer için can attığı iddia edildi. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Derleyen: Alper Talha Şimşek
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Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a gelmeye can atıyor... Yönetim transfere sıcak - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de yaz transfer dönemine hazırlanan Galatasaray, forvet hattı için çalışmalarını hızlandırdı.

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Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a gelmeye can atıyor... Yönetim transfere sıcak - Resim: 2

Sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen’i kadroda tutmayı hedeflerken alternatif isimler üzerinde de duruyor.

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Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a gelmeye can atıyor... Yönetim transfere sıcak - Resim: 3

JHON DURAN GÜNDEMDE

Galatasaray’ın, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması da giyen Jhon Duran ile ilgilendiği iddia edildi.

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Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a gelmeye can atıyor... Yönetim transfere sıcak - Resim: 4

Sezonun ilk yarısını sarı-lacivertlilerde geçiren genç forvet, devre arasında Rusya ekibi Zenit’e transfer olmuştu.

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Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a gelmeye can atıyor... Yönetim transfere sıcak - Resim: 5

GALATASARAY TEMAS KURDU

Habere göre bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’da bulunan 22 yaşındaki oyuncu için Galatasaray’ın menajerler aracılığıyla temas kurduğu belirtildi.

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Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a gelmeye can atıyor... Yönetim transfere sıcak - Resim: 6

Duran’ın da sarı-kırmızılı kulüpte forma giymeye sıcak baktığı ve transfer için haber beklediği öne sürüldü.

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Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a gelmeye can atıyor... Yönetim transfere sıcak - Resim: 7

GALATASARAY TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Burhan Can Terzi'nin haberine göre, Galatasaray yönetimi, uygun maliyeti nedeniyle Jhon Duran'a sıcak bakıyor.

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Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a gelmeye can atıyor... Yönetim transfere sıcak - Resim: 8

MALİYET BELLİ OLDU

Transferin yıllık maliyetinin yaklaşık 5 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi. Genç oyuncu, Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralındaki +4 kontenjanına da uyuyor.

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Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a gelmeye can atıyor... Yönetim transfere sıcak - Resim: 9

KARİYER GEÇMİŞİ

Futbola Envigado’da başlayan Jhon Duran, ardından Chicago Fire ve Aston Villa formalarını giydi. 2023’te Avrupa kariyerine başlayan oyuncu, daha sonra Al-Nassr’a 77 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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Kaynak: Diğer
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