Trendyol Süper Lig’de yaz transfer dönemine hazırlanan Galatasaray, forvet hattı için çalışmalarını hızlandırdı.
Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a gelmeye can atıyor... Yönetim transfere sıcak
Galatasaray yaz transfer döneminde forvet arayışını sürdürürken flaş bir isim gündeme geldi. Eski Fenerbahçeli futbolcunun da transfer için can attığı iddia edildi. İşte detaylar...Derleyen: Alper Talha Şimşek
Sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen’i kadroda tutmayı hedeflerken alternatif isimler üzerinde de duruyor.
JHON DURAN GÜNDEMDE
Galatasaray’ın, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması da giyen Jhon Duran ile ilgilendiği iddia edildi.
Sezonun ilk yarısını sarı-lacivertlilerde geçiren genç forvet, devre arasında Rusya ekibi Zenit’e transfer olmuştu.
GALATASARAY TEMAS KURDU
Habere göre bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’da bulunan 22 yaşındaki oyuncu için Galatasaray’ın menajerler aracılığıyla temas kurduğu belirtildi.
Duran’ın da sarı-kırmızılı kulüpte forma giymeye sıcak baktığı ve transfer için haber beklediği öne sürüldü.
GALATASARAY TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Burhan Can Terzi'nin haberine göre, Galatasaray yönetimi, uygun maliyeti nedeniyle Jhon Duran'a sıcak bakıyor.
MALİYET BELLİ OLDU
Transferin yıllık maliyetinin yaklaşık 5 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi. Genç oyuncu, Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralındaki +4 kontenjanına da uyuyor.
KARİYER GEÇMİŞİ
Futbola Envigado’da başlayan Jhon Duran, ardından Chicago Fire ve Aston Villa formalarını giydi. 2023’te Avrupa kariyerine başlayan oyuncu, daha sonra Al-Nassr’a 77 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.