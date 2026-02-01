Yeniçağ Gazetesi
Atilla Szalai'den Kasımpaşa'ya veda mesajı: Emre Belözoğlu detayı...

Atilla Szalai'den Kasımpaşa'ya veda mesajı: Emre Belözoğlu detayı...

Sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan ayrılarak Pogon Szczecin’e transfer olan Attila Szalai, sosyal medya hesabından yaptığı veda açıklamasında teknik yönetim ve kaptanlık süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Atilla Szalai'den Kasımpaşa'ya veda mesajı: Emre Belözoğlu detayı... - Resim: 1

Sezonun devre arasında Kasımpaşa ile yollarını ayıran Attila Szalai, yeni takımı Pogon Szczecin'e transferinin ardından sosyal medya hesabında dikkat çeken bir veda mesajı paylaştı.

1 9
Atilla Szalai'den Kasımpaşa'ya veda mesajı: Emre Belözoğlu detayı... - Resim: 2

Szalai, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bazen hayat, beklenmedik zorluklarla karşınıza çıkar. Kasımpaşa'ya sorumluluk almak, kulüp için her şeyimi vermek ve sahada liderlik yapmak amacıyla transfer olmuştum.

2 9
Atilla Szalai'den Kasımpaşa'ya veda mesajı: Emre Belözoğlu detayı... - Resim: 3

Her şey yolunda gidiyordu fakat yeni bir teknik direktörün göreve başlamasıyla her şey değişti. İlk günden itibaren, benim sorumluluğumda olmayan konularda suçlu gösterildim. Bu, daha önce Fenerbahçe’de de yaşadığım bir durumdu.

3 9
Atilla Szalai'den Kasımpaşa'ya veda mesajı: Emre Belözoğlu detayı... - Resim: 4

Açık konuşmaların yerine sessizlik vardı. Dürüstlüktense, arkamdan yapılan açıklamalarla karşılaştım. Ne yazık ki, kendisi yıllarca kaptanlık yapmış ve bu rolün ne anlama geldiğini bilen bir kişi olmasına rağmen, kaptanlık görevimden alındım."

4 9
Atilla Szalai'den Kasımpaşa'ya veda mesajı: Emre Belözoğlu detayı... - Resim: 5

SESSİZLİĞİNİ BOZMADI

"Ancak ben yine de sessiz kaldım, saygılı bir şekilde çalışmaya devam ettim ve her zaman profesyonelce davrandım. Nihayetinde, kendi yolum için bir karar vermek zorunda kaldım.

5 9
Atilla Szalai'den Kasımpaşa'ya veda mesajı: Emre Belözoğlu detayı... - Resim: 6

Saygı, dürüstlük ve netlik, tartışılmayacak değerlerdir. Bu yüzden artık yoluma devam etme zamanım geldi. Kasımpaşa'ya, takım arkadaşlarıma, personele, yönetime, taraftarlara ve İstanbul'a teşekkür ederim

6 9
Atilla Szalai'den Kasımpaşa'ya veda mesajı: Emre Belözoğlu detayı... - Resim: 7

Kulüpteki dürüst, destekleyici ve insancıl insanlara minnettarım, bu süreç boyunca bana değer kattınız. Başım dik, vicdanım rahat ve yeni hedefler için tamamen motive olmuş bir şekilde ayrılıyorum."

7 9
Polonyalı oyuncu, devre arasında transfer olduğu Kasımpaşa'da 15 maça çıktı ve 1 de asist yaptı.

Polonyalı oyuncu, devre arasında transfer olduğu Kasımpaşa'da 15 maça çıktı ve 1 de asist yaptı.

8 9
Atilla Szalai'den Kasımpaşa'ya veda mesajı: Emre Belözoğlu detayı... - Resim: 9

Attila Szalai'nin Fenerbahçe Performansı

Attila Szalai, Fenerbahçe formasıyla 117 maça çıktı; bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 4 asist yaptı.”

9 9
Kaynak: Spor Servisi
