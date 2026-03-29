A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Play-Off finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, bu maçı kazanması halinde 2026 Dünya Kupası’nda yer alma hakkı kazanacak.

Zorlu mücadele öncesinde eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, milli takıma destek olma kararı aldı.

Safi, Ay-Yıldızlılar’ın Dünya Kupası’na katılması halinde 1 milyon Euro prim dağıtma teklifini Türkiye Futbol Federasyonu’na iletti. Türkiye Futbol Federasyonu, Safi’nin talebini olumlu karşılarken, bu tür desteklerin artmasının milli takım için sevindirici olacağını belirtti.

Hakan Safi, her zaman milli takımın yanında olduğunu ve desteğinin devam edeceğini vurguladı. Ayrıca Safi, 2026 Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali’nde A Milli Futbol Takımı’nın Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale çıktığı maç sonrası soyunma odasındaki galibiyet coşkusuna da ortak olmuştu.