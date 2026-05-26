İnegöl ilçesinde gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre eski eşinin evine gelen bir kişi, benzin dolu şişeyi ateşe vererek daireye attı. Çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Olay, Mesudiye Mahallesi 1’inci Cumhuriyet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Ferhat G. (45), eski eşi Mukaddes U.’nun (43) yaşadığı eve geldi. Şüpheli, yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe verip mutfak camını kırarak içeri attıktan sonra kaçtı.

KOMBİ DE PATLADI

Evde kısa sürede yangın çıkarken, olay sırasında doğalgaz kombisinin de patladığı öğrenildi. Patlama sesi ve yükselen alevler mahallede büyük paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.