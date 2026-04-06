İstanbul Bahçelievler'de bir otelde kalan 28 yaşındaki Yonca Kölge kaldığı odada bıçaklanmış halde bulunmuştu.

Olay, İstanbul Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana gelmişti. İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan 30 yaşındaki Salih B. ile 28 yaşındaki Yonca Kölge resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı. Bahçelievler’de 28 yaşındaki Yonca Kölge, kaldığı otel odasında boşandığı Salih B. tarafından öldürülmüştü. Failin, genç kadını barışma bahanesiyle otele çağırdığı, burada bıçaklayarak katlettiği öğrenilmişti.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYDI VAR

Kölge'yle birlikte otele giriş yapan kişinin üç yıl önce boşandığı Salih B. olduğu tespit edildi. Failin 'Kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından kaydı bulunduğu ayrıca açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öne sürüldü.

Habere göre fail, Kölge’yi barışma bahanesiyle otele çağırdı, burada bıçaklayarak katletti.

Cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen Salih B'yle birlikte iki kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan üç kişi adliyeye sevk edildi.

Kadın cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor.