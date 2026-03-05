Kadına şiddet ve kadın cinayetleri engellenemiyor. Vatandaşlar sık sık şüpheli ve canilere emsal teşkil edecek 'caydırıcı cezalar' verilmesi için yetkililere seslenmeyi sürdürüyor.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 9 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen olayda D.S., boşandıktan sonra kimliğini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğü önünde eski eşi Murat Çakır tarafından rehin alındı. Çakır, kaymakamlık binasının yanındaki boş araziye götürdüğü D.S.'nin başına tabanca dayayıp, tehdit etti.

Çakır, Pursaklar Kaymakamının ikna çabaları sonucunda silahı bırakıp, teslim oldu. Gözaltına alınan Çakır, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı. Sanık Çakır hakkında 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame 79. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek, dava açıldı.

Ankara 79. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Çakır, eski eşi D.S. ile taraf avukatları katıldı.

BANA 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ

Müşteki kadın D.S. sanık Murat Çakır'ın iddia ettiği gibi kendisine küfür etmediğini belirterek "Elinde evraklar vardı, ‘Seni nasıl buldum ama' dedi. Bana ‘Seni öldüreceğim' dedi. Yakamdan tutup silahla götürdü. Etraftakiler çok yalvardı" dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın 'ruhsatsız silah bulundurma' ile 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılandığını ancak eylemin boşandığı eşe karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu da oluşturabileceğini belirterek, dosyada görevsizlik kararı verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme ara kararında eylemin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturabileceği değerlendirmesiyle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.