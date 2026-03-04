Konya Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Emirler mevkisinde boşandığı eşi, 1 çocuk annesi Bahriye Kalaycı'nın yaşadığı eve giderek Kalaycı'yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Fatih Uluşan, Bahriye Kalaycı'yı 55 yerinden bıçaklayarak katletti.

'ÖNCEDEN TASARLAMIŞ'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığ Uluşan hakkında 'Tasarlayarak eski eşini ve kadını kasten öldürme' suçunu işlediğini sabit görerek, 'haksız tahrik' ve 'İyi hal' indirimlerinin uygulanmaması gerektiğini belirtip, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Hazırlanan iddianame, Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

'PİŞMANIM'

Tutuklu Fatih Uluşan "Pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydım" dedi. Mahkeme, Uluşan’ı 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.