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Kaynak: DHA

Kırıkkale'de boşandığı eşi ve 8 yaşındaki oğlunun kaldığı evi kundakladığı öne sürülen U.Ö. (35), gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Gündoğdu Mahallesi Şehit İlhami Barış Sokak'ta dün sabah saatlerinde meydana geldi. E.A. ile 8 yaşındaki oğlu S.A.'nın yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ANNE VE OĞLUNU İTFAİYE KURTARDI

Alevlerin arasında mahsur kalan anne ve oğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

"EVİNİZİ DE SİZİ DE YAKACAĞIM" DİYE TEHDİT ETMİŞ

E.A., polise verdiği ifadede eski eşi U.Ö.'nün kendilerini "Evinizi de sizi de yakacağım" sözleriyle tehdit ettiğini iddia etti.

İfadenin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan U.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.