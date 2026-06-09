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İzmir'de eski eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan Ayfer Karakayışlı'dan acı haber geldi. Günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren 43 yaşındaki kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olay, 1 Haziran'da Ferahlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ayfer Karakayışlı, kızı M.Ş. ile birlikte evine giderken, kısa süre önce boşandığı eski eşi Hakan Ş. tarafından durduruldu.

Yanında getirdiği kezzabı Karakayışlı'nın üzerine atan saldırgana engel olmaya çalışan 13 yaşındaki kızı da saldırıdan etkilendi. Yaşanan arbede sırasında şüpheli Hakan Ş. de yaralandı.

KIZININ DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Ayfer Karakayışlı, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Aynı saldırıda yaralanan kızı M.Ş.'nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, yaralı durumdaki Hakan Ş.'nin de hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.