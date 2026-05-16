Türkiye’nin yakın dönem emniyet tarihine damga vuran önemli isimlerinden, eski Emniyet Müdürü Metin Alper, meslek hayatını ve perde arkasında kalan tarihi olayları "Andımız" adlı ilk kitabında bir araya getirdi. Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini alan 264 sayfalık biyografik eser, Alper’in 1970 yılından 2024 yılına uzanan 54 yıllık yaşam öyküsünü ve emniyet teşkilatındaki yarım asırlık tanıklıklarını mercek altına alıyor.

YARIM ASIRLIK EMNİYET HAFIZASI VE KARANLIK DÖNEMLER

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü dönemindeki milli duruşuyla kamuoyunun yakından tanıdığı Metin Alper, kitabında sadece kendi hayatını değil, Türkiye’nin güvenlik hafızasını da açık yüreklilikle anlatıyor.

Kitap, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ayak izlerinden, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) emniyet ve jandarma teşkilatlarındaki 40 yıl önceki sinsi yapılanmasına kadar pek çok karanlık döneme ışık tutuyor.

SINIR KARAKOLLARINDAN TANRI DAĞLARINA UZANAN BİR ÖMÜR

Ankara Polis Koleji ve Polis Akademisi sıralarından başlayan hikâye; bakanlar, valiler, büyükelçiler, emniyet müdürleri, siyasetçiler, sanatçılar ve iş dünyasının renkli figürleriyle kesişen yaşanmış gerçek hikâyelerle zenginleşiyor.

Okurlar, kitapta hududun namus sayıldığı 2200 rakımlı Kapıköy Sınır Karakolu’ndaki çetin mücadeleden Kırgızistan’ın Tanrı Dağları’na; Nevşehir, Aksaray, Ardahan, Van, Gaziantep ve Osmaniye gibi Anadolu’nun dört bir yanındaki görev yıllarına kadar geniş bir coğrafyada tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

GENÇLİĞE ÇAĞRI: "BEN DE YAPARIM!"

Vatan sevgisiyle gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanların fedakârlıklarını barındıran "Andımız", aynı zamanda meslek onurunu küçük menfaatler uğruna satanların yarattığı tahribatı da çarpıcı bir dille gözler önüne seriyor.

Hayatı tırnaklarıyla kazıyarak bir noktaya getiren bir bürokratın portresini sunan Metin Alper, özellikle genç okurlara ilham vermeyi amaçladığı kitabının kapanışında şu ifadelerle sesleniyor:

"Gençler; özellikle de sizler, bu kitabı okuduktan sonra ben de 'YAPARIM' diyeceksiniz."

Türk polis teşkilatının perde arkasını, devlet koridorlarında yaşanan mücadeleleri ve bir vatan evladının çocukluk hüznünden başlayan azmini merak edenler için "Andımız", tüm kitapçılarda okurlarını bekliyor.