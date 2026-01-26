YENİÇAĞ - Fatih Erboz / Özel Haber

Türkiye’de başta emekliler olmak üzere dar ve sabit gelirlilerin yaşadığı ekonomik sorunlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Emekli vatandaşların hiçbir zaman bu dönemde olduğu kadar yaşam zorluğu çekmediğini ifade eden Ekonomiden Sorumlu Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez, “Emekliler Türkiye’de hiçbir dönemde bu kadar sorun yaşamadı. Emeklileri sorunlu bir yaşama AKP getirdi. Türkiye’nin emekli sorunun nedeni AKP ve onun hayata geçirdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bir iktidar AB ülkelerinde yüzde 2,5 olan enflasyonu yüzde 30-32 seviyesine çektim açıklaması yapmaz” dedi. Ufuk Söylemez, şunları söyledi:

“Emekliler, dar ve sabit gelirli vatandaşlar yaşam zorluğu çekiyorsa bunun nedeni AKP iktidarı ve bu iktidarın ürünü olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Başta nas kavramı olmak üzere ekonomiyi deneme tahtasına çevirdiler. Bu diğer taraftan AKP ekonomi yönetiminin maalesef liyakatsiz ellerde olduğunu da gösteriyor. AKP uyguladığı ekonomi politikalarıyla dar ve sabit gelirliler işle emekliye insanca yaşamı unutturdu maalesef.”

AKP iktidarının ekonomide yaşanan krizi uyguladığı politikalar ile ekonomik ve sosyal buhrana çevirdiğini anlatan Söylemez, “Türkiye bir ekonomik kriz yaşamıyor artık. ‘V ‘tipi bir ekonomik kriz değil bu. Ekonomik kriz 1994 ve 2001 yıllarında olduğu gibi ekonomik politikalarda alınan tedbirlerle aşılır. Ekonomi kötüye giderken düşüşe geçtiğinde alınan tedbirlerle tekrar yükselme trendine girer. Ancak günümüzde ‘L’ tipi bir ekonomik kriz görüyoruz. Yani, yoksulluk ve fakirlik geniş kitlelere yayıldı dersek yanlış olmaz. İçinden geçtiğimiz süreç ekonomik krizden çok ekonomik ve sosyal buhrandır” diye konuştu.

AKP’nin Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunları bayatlamış IMF politikalarıyla çözme anlayışının en büyük yanlışlardan biri oluğuna dikkat çeken Söylemez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“IMF’siz IMF politikalarıyla Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözemezsiniz. İMF programlarında insan yoktur. Çalışan, emekli kesimlerin aylık ve ücretlerinde kesintiyi öngörür. Yani, çalışanlara, emeklilere zam vermeyeceksiniz, bunun sonucunda geniş toplum kesimleri fakirleşecek, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacak. Alışveriş yaparken sürekli düşünecek, bunun sonunda ekonomi yönetimi enflasyon düştü diyecek. Fakirleşen geniş halk kitleleri hiçbir şey satın alamazsa elbette enflasyon düşer.”

Emeklinin ve dar gelirlinin Türkiye’de her geçen gün insanca yaşam hakkından uzaklaştığını dile getiren Söylemez, YENİÇAĞ’ a yaptığı değerlendirmeyi şöyle bitirdi:

“Dünyada tarımda kendi kendine yeten bir konumda olan Türkiye gıda enflasyonu yaşıyor. Türkiye’de enflasyona endekslenmiş çalışan ve emekli maaşlarında umut yok. Enflasyonu sürekli düşürme çabasında olan bir hükümet, IMF’nin bayat programını uygulayan hükümet maaşlarda artış yapamayacağı gibi enflasyon hedefini de tutturamaz. 2027 yılında da daha şimdiden enflasyon oranı yüzde 25 civarında gerçekleşecek görünüyor. 2026 yılı enflasyon yüzde 25 ile 30 arasında gerçekleşecek. 2026 yılı ekonomide yine beklenenden uzak geçerken, 2027 yılı için iyimser bir tablo her geçen gün azalıyor. Bunun bedelini de fakirleşen, insanca yaşamdan uzaklaşan emekli, dar ve sabit gelirli çalışan vatandaş ödüyor.”

Ekonomik kriz literatürü, yaşanan krizlerin etkin oldukları zamanın kısalığı veya uzunluğuna göre ayrıştırılmıştır. Bu anlamda kriz tipleri; “V”, “U”, “L” ve “W” şeklinde tanımlanmıştır.

“V” tipi krizler; Bu krizlerden çıkış kısa sürede gerçekleşir. Ekonomi hızlı bir şekilde dip noktayı bulur ancak sonra hızlı bir toparlanma sürecine girer. Ekonomik büyümenin grafiksel gösterimi V harfine benzemektedir. Genellikle finansal piyasadaki ve döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalar sonucunda kendini gösterir. Krizden olası çıkış süreci 6 ay ile 12 ay içerisinde gerçekleşir. Örneğin Türkiye’nin 2001 ve 2009 krizleri.

“U” tipi krizler; Bu krizlerden çıkış, V tipi krizlere göre biraz daha uzun sürede gerçekleşir. Ekonomi dip noktaya ulaşılır ancak bu noktadan hızlı bir şekilde çıkılamaz. Alınan ekonomik tedbirlere rağmen dipten çıkış uzun bir süreye bağlı olarak yavaş bir şekilde gerçekleşir. Ekonomik büyümenin grafiksel gösterimi U harfine benzemektedir. Genellikle cari açık ve bütçe açıklarının neden olduğu krizlerdir. Krizden olası çıkış süreci 12 ay ile 18 ay içerisinde gerçekleşir. Örneğin ABD’nin 1929 buhranı sonrası.

“L” tipi krizler; Bu krizlerden çıkış çok daha uzun bir sürede gerçekleşir. Ekonomi dip noktaya ulaşılır ve yıllarca dip noktasına paralel bir şekilde devam eder. Ekonomik büyümenin grafiksel gösterimi L harfine benzemektedir. Genellikle, enflasyon, işsizlik ve jeopolitik risklerin sebep olduğu ve sonucunda yabancı sermaye kaçışlarının ve reel sektör daralmalarının yaşandığı krizlerdir. Örneğin 1991 Japonya krizi.

“W” tipi krizler; Çift dipli bir resesyondan bahsedilmesi durumudur. Bir ekonomi önce resesyona girer, daha sonra resesyondan çıkıp, kısa bir süre büyüme kaydettikten sonra tam bir iyileşme sağlamadan yeniden resesyona girmesi durumunu ifade etmektedir. Ekonomik büyümenin grafiksel gösterimi W harfine benzemektedir. Yapılan müdahalelerle (teşvikler, vergi indirimleri, likidite enjeksiyonu vb.) geçici iyileşmeler olsa bile yeniden bir dibe vurarak, ikinci bir ekonomik küçülmeyi getirir. Örneğin ABD 1937-1938 resesyonu ve 1981-1982 resesyonu. Avrupa Birliği bölgesinin küresel kriz sonrası, 2008 ve 2012 yılları.

(Kaynak; Prof. Dr. Mehmet Alagöz)