1994’te gençler dünya şampiyonu olan eski milli boksör, 30 Mayıs’ta Almanya’da düzenlenecek WBU Açık Almanya Şampiyonası öncesi Ordu’da kampa girdi.

Ordu 19 Eylül Stadı Boks Salonu’nda antrenörüyle birlikte hazırlıklarını sürdüren tecrübeli sporcu, master +91 kilo kategorisinde Bulgar rakibi Viktor Hristoskov ile karşılaşacak.

Genç, aktif spor kariyerini bıraktıktan sonra kilo aldığını, sağlık sorunları nedeniyle doktor tavsiyesiyle yeniden antrenmanlara başladığını belirtti.

50 yaşındaki sporcu, düzenli çalışmalar sayesinde 27 kilo verdiğini ve bu sürecin kendisi için bir geri dönüş hikayesine dönüştüğünü ifade etti.

Antrenmanlara düzenli devam ettiğini aktaran Genç, "Hedefimiz 30 Mayıs'ta Almanya'da düzenlenecek WBU Açık Almanya Şampiyonası'nda master kategorisinde ağır sıklet boks maçına çıkmak ve şampiyon olabilmek." dedi.

Bulgar boksör Viktor Hristoskov ile mücadele edeceğini vurgulayan Genç, "Amacım, spora başlayıp şampiyonluk kazanmaktan ziyade sağlığımı geri kazanmaktı. Şu anda sağlığım gayet yerinde." diye konuştu.

En son 2003'te Fransa'da ringe çıktığını anlatan Genç, "23 yıl sonra tekrar ringe çıkacağım. Bu hem benim için hem spor yapmak isteyenler için bir dönüm noktası olacak. Bu durum her yaşta spora başlanabileceğinin bir göstergesi olacak." ifadelerini kullandı.

Genç, bu süreçte kendisine destek olanlara da teşekkür etti.

Antrenör Mustafa Genç ise daha önce öğrencisi olan Mustafa Genç'in yeniden ringlere dönmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sporcuyu Almanya'da çıkacağı maça hazırladığını belirten Genç, "Mustafa Genç'in gençler dünya şampiyonu olduğu gibi 23 yıl sonra da WBU Açık Almanya Şampiyonası'nda master kategorisinde şampiyon olmasını istiyoruz." dedi.