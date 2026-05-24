Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester City'den ayrılarak Süper Lig'in yolunu tutan Galatasaraylı İlkay Gündoğan ile Fenerbahçeli Ederson Etihad Stadyumu'nda Guardiola'nın veda maçı için bir araya geldi.

Manchester City'nin Aston Villa'yı konuk ettiği Premier Lig'in son hafta maçı, 10 yıllık süren başarılı dönemin ardından teknik direktör Pep Guardiola'nın vedasına sahne olacak.

İLKAY GÜNDOĞAN İLE EDERSON TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Guardiola'nın iki eski öğrencisi İlkay Gündoğan ile Ederson da Aston Villa maçında tribünde yerini aldı.

İki yıldız isim İspanyol teknik adamı bu duygusal gününde yalnız bırakmadı.

İLKAY GÜNDOĞAN: 'PEP'SİZ MAN CITY BİR DAHA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

İlkay Gündoğan Guardiola'ya veda mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Benim için o hiçbir zaman sadece bir teknik direktör olmadı. O bir akıl hocası, bir lider ve aynı zamanda bir arkadaştı.

Birlikte çalıştığımız ilk günden itibaren, futbolu farklı bir şekilde görmem için beni zorladı. Her detay önemliydi. Sahadaki her metrenin bir amacı vardı. Onun bu yoğunluğunun hepimizi zihinsel ve fiziksel olarak sınırlarımıza kadar zorladığı anlar oldu; ancak geriye dönüp baktığımda, mükemmelliğe olan bu takıntısının, onun takımlarını bu kadar olağanüstü yapan şeyin ta kendisi olduğunu görüyorum.

Birçok insanın dışarıdan göremediği şey ise Pep'in insani yönü. Futbolun ötesinde o; inanılmaz derecede mütevazı, düşünceli ve etrafındaki insanları gerçekten önemseyen biri. Yıllar boyunca onun bu yönünü çok yakından deneyimleyecek kadar şanslıydım. Beni sadece daha iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda daha iyi bir insan yaptı. Bir gün kariyerime dönüp baktığımda, Pep ile çalıştığım zamanlar her zaman yolculuğumun en belirleyici bölümlerinden biri olacak.

Pep'siz bir Man City bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Benim, ailem, bu futbol kulübü, bu topluluk ve tüm Manchester için yaptığın her şey için teşekkür ederim"