YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ (Özel Haber)

Eski Dışişleri Bakanı ve Zafer Partisi Dış Politikalar Başkanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Türkiye’nin kendi iç gündeminde yaşanan gelişmelerle meşgul olduğu dönemde Suriye’de ulusal çıkarları etkileyecek gelişmelerin gerçekleştiğini söyledi.

Dünyada son dönemde ABD ve Trump yönetiminin politikalarının ve uygulamalarının hukuksuz olduğunun uluslararası kamuoyunca bilindiğini kaydeden eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, şöyle konuştu:

“Daha önce komplo teorisi olarak niteleyeceğimiz gelişmeler artık yaşanır hale geldi. Artık komplo teorisi yok, komplonun kendisi var. Olmaz dediğimiz her şey gerek dünyada, gerek bölgemizde, gerekse ülkemizde yaşanır hale geldi. Uluslararası hukuk hiçe sayılıyor, bunu açıkça görüyoruz. Suriye’de birtakım gelişmeler yaşanıyor. Halep’te Suriye yönetiminin başlattığı operasyon medyamızda ve siyasi iktidar tarafından SDG karşıtı bir operasyon gibi gösteriliyor. Halep’te bir bölgeyi adeta haraca bağlamak isteyenlere karşı Suriye yönetimi operasyon başlattı ama SDG dediğimiz yapı Deyrezor ve Fırat’ın doğusuna yerleşiyor. Bu gelişme ise maalesef tartışılmıyor.”

SDG OLDUĞU GİBİ DURUYOR

Suriye yönetiminin Halep’e başlattığı harekâtın SDG karşıtı gibi gösterilerek tartışılmasının yanıltıcı olduğunun yaşanan gelişmeler ile ortada olduğunun altını çizen Gürel, “Operasyon yapılıyor ama SDG olduğu gibi ayakta duruyor. Türkiye’de ise operasyon SDG karşıtı gibi yansıtılırken Türkiye’nin de her an için operasyona katılabileceği ifade ediliyor. Ancak yaşananlara baktığımızda görüyoruz ki bu anlayış, yapılan tartışmalar mevcut durumun gerçekliğinden çok uzak kalıyor. İsrail ile yapılan mutabakat doğrultusunda gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’deki iç gelişmeleri tartışırken burnumuzun dibinde yaşanan önemli gelişmeleri tam anlamıyla tartışıp, çözüm yolu üretmekten uzak kalıyoruz. Bunun da temel nedeni büyük manzarayı görmememizden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU KULLANIMINI DOĞRU TARTIŞMALIYIZ

Gürel, son günlerde iç kamuoyunun en çok üzerinde durduğu uyuşturucu kullanımı sorununa da değindi. Gürel, sorunun tüm boyutlarıyla tartışılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Uyuşturucu kullanımı büyük kentlerimizin kenar mahallelerinde içler acısı bir tablo niteliğinde. Kadınlar, çocuklar hap kullanıyorlar ve bu haplar büyük oranda öldürücü nitelikte. Gaziantep şehrimizin kenar mahallelerinde yaşananları parti çalışması için gittiğimizde yerinde gördüğümüz için bunu anlatıyorum. Alınacak tedbirlerin niteliği ve kapsamı çok daha geniş. Son günlerde düzenlenen operasyonlarda tartıştığımız yapılan testin pozitif, negatif çıkması tartışmasının çok ötesinde. Büyük şehirde kadınlarımız ve çocuklarımız uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor. Konuyu doğru noktalardan ve tüm boyutlarıyla ele almamız önemli.”